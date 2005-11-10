Stasera Ascoli-Lazio, i convocati di Gattuso: sono sei gli assenti per i biancocelesti
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Test impegnativo oggi per la Lazio. La squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo alle 20.45 contro l'Ascoli. Non sono presenti nell'elenco Patric, Gigot, Nuno Tavares, Pellegrini, Cataldi e Isaksen. Questi i convocati del mister biancoceleste:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.
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