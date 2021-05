Stasera Juventus-Milan, Hamrin: "La squadra di Pirlo ha molto di più da perdere dei rossoneri"

vedi letture

Kurt Hamrin, doppio ex di Juventus e Milan, ha parlato così a tuttojuve.com del match tra bianconeri e rossoneri: "E' una sfida che ha sempre il suo fascino, per la posta in palio è come se fosse una finale. La Juve è favorita per l'organico e il fattore casalingo, ma ha molto più da perdere rispetto al Milan. CR7 vs Ibra? Il loro confronto è davvero molto intrigante. Entrambi, pur non essendo più giovanissimi, continuano imperterriti a far la differenza. Cristiano, poi, non si ferma mai, fa sempre gol, gol e ancora gol. Juve e Milan hanno risentito tantissimo nel momento in cui sono mancati, ma i rossoneri sono stati quelli più danneggiati dall'assenza di Zlatan".