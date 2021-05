Stasera Man United-Villarreal. Sarà Bacca vs. Cavani: solo uno ha già vinto in Europa

Se dovessimo basarci solo sull'esperienza italiana e sul "nome" , non avremmo dubbi: Edinson Cavani batte Carlos Bacca dieci a zero. Il Matador è stato grande protagonista nel Napoli e poi ha vinto tutto in Francia, con il Paris Saint-Germain. L'attaccante colombiano, invece, ha trascorso due stagioni molto complicate al Milan, nel momento storico forse più difficile per il club rossonero, nonostante abbia portato l'unico trofeo degli ultimi 10 anni (la Supercoppa Italiana del 2016). Tanti, però, ricordano soprattutto le leggendarie imprese compiute dal Pescatore con la maglia del Siviglia, con cui ha conquistato l'Europa League in due occasioni risultando sempre decisivo in finale. Unai Emery lo conosce bene, essendo stato lui l'artefice delle vittorie in Andalusia, e stasera potrebbe schierarlo dal primo minuto.

Dall'altra parte, il bomber uruguaiano vede la possibilità di aggiungere finalmente un trofeo continentale alla sua bacheca. Una vittoria che gli è sfuggita un anno fa, nell'ultima stagione a Parigi, e che vuole assolutamente ottenere a Manchester, dove ha ritrovato stimoli ed è tornato a sentirsi importante. Leonardo lo ha silurato senza troppi rimpianti, Solskjaer lo ha rimesso al centro, agevolando un rinnovo contrattuale tutt'altro che scontato. Bacca contro Cavani, la sfida nella sfida, con un favorito inatteso.