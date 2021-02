Stasera Roma-Milan, dubbio in difesa per Pioli: Tomori insidia capitan Romagnoli

Dubbio in difesa per Stefano Pioli. Questa sera il suo Milan sarà ospite della Roma all'Olimpico per cercare il riscatto dopo due sconfitte di fila in campionato e i due pareggi in Europa League contro la Stella Rossa. Il tecnico rossonero starebbe pensando di far rifiatare Alessio Romagnoli. Al posto del capitano potrebbe giocare Fikayo Tomori.