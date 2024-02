Stasera Torino-Lazio, i convocati di Sarri: out Zaccagni, Rovella, Vecino e Patric

vedi letture

A poche ore dalla sfida contro il Torino, gara valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati. C'è Hysaj, mentre sono assenti Zaccagni, Vecino, Patric e Rovella.

L'elenco completo.

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri.

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Coulibaly, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto.

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes.

Le ultime di formazione.

Per il Torino ancora problemi in difesa: Buongiorno non è ancora pronto, Rodriguez è out e così nel terzetto arretrato si vedranno ancora Djidji, Lovato e Masina. Davanti, Vlasic a sostegno di Zapata e Sanabria. In casa Lazio invece resta fuori Zaccagni, sostituito ancora una volta da Isaksen insieme a Immobile e Felipe Anderson. In difesa torna Romagnoli dopo la squalifica, mentre nel mezzo potrebbe essere riproposto il trio Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto.

Queste le probabili formazioni del match di questa sera:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.