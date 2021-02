Stella Rossa, Falco: "Grande rispetto per il Milan. Vogliamo vincere e passare il turno"

L'attaccante della Stella Rossa, Filippo Falco, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan, ha parlato a Sky Sport: "La trattativa per venire qui è nata a gennaio con il mio agente che mi ha parlato della Stella Rossa e ho detto subito di sì. Sono contento. Stankovic è come era da giocatore, tiene tutti sul pezzo e ha portato anche tanto di Italia dal punto di vista tattivo e tecnico. A Belgrado mi hanno accolto benissimo, la tifoseria è splendida e cercherò di adattarmi il prima possibile. Domani ce la giocheremo, con qualsiasi vittoria passeremo il turno e anche se sarà difficilissimo ci proveremo. Scenderemo in campo con grande rispetto e cercheremo di mettere le nostre armi a servizio della squadra per battere il Milan".