Stella rossa, Falco: "Non mi fido di Ibra e Mandzukic. Stankovic? Orgoglioso di lavorare con lui"

Salutata l'Italia per tentare una nuova e intrigante avventura in Serbia con la maglia della Stella Rossa, Filippo Falco, attaccante fresco di addio al Lecce, si troverà questa sera ad affrontare una delle big del Belpaese: il Milan. "Esordire in Europa contro i rossoneri mi renderà molto fiero - ha raccontato Falco a La Gazzetta dello Sport -. Di loro non mi fido, Ibra e Mandzukic sono il top".

Sul tecnico della Stella Rossa, l'ex Lazio e Inter Dejan Stankovic, poi, racconta: "È carismatico come lo era da giocatore. Sempre sul pezzo, pretende tantissimo. Si aspetta tanto da me, mi rende orgoglioso: mi ha detto che insieme faremo grandi cose".