Stella Rossa, Stankovic: "Pioli ha fatto un ottimo lavoro al Milan. Giocheremo senza paura"

Il tecnico della Stella Rossa Dejan Stankovic ha parlato in vista della sfida d’Europa League contro il Milan, quasi un derby per lui che ha vestito la maglia dell’Inter per nove stagioni: “Si tratta di una partita fenomenale per tutti noi, giocheremo senza paura e con grande coraggio, mi aspetto una grande partita dai miei. Lo 0-0 lo abbiamo già accettato perché partiremo da quel risultato e poi si vedrà. Finora i risultati sono stati positivi anche se abbiamo perso quattro titolari, ma ci sono tanti bravi giocatori in questa rosa e daranno tutti il massimo giocando senza paura. Falco? Ha fatto una buona preparazione, ma non so quando potrà giocare. - continua Stankovic soffermandosi sugli avversari - Pioli ha fatto un grande lavoro, sembrava dovesse andare via, invece è rimasto e ora i giocatori seguono le sue idee e i risultati sono positivi. Sono in lotta per lo scudetto in Serie A e vogliono andare avanti in Europa League, per questo perdere una partita come successo contro lo Spezia non è un dramma per loro, ci può state. Ho guardato la partita del Milan contro lo Spezia, il ritmo era molto alto. Lo Spezia gioca un calcio diverso dal nostro, ma da quella partita possiamo trarre qualcosa di interessante in vista di domani. Non so chi scenderà in campo domani, ma hanno tanti giocatori forti anche fra i sostituti e sicuramente mi aspetto un po' di turn over da parte di Pioli. Ibrahimovic? Non avremo tempo di prendere un caffè insieme, ma ci vedremo in campo e ci saluteremo".