"Sto bene al Milan. E voglio la Champions". Rivedi le parole di Pioli in conferenza stampa

Reduce dal pareggio interno contro la Sampdoria, il Milan vuole tornare a vincere per mantenere il secondo posto in classifica e difendersi dall'attacco delle altre concorrenti per un posto in zona Champions. Una partita non semplice per i rossoneri, che domani scenderanno in campo al Tardini contro il Parma in cerca di punti salvezza: "La mia squadra sa reggere le pressioni, in questo anno e mezzo abbiamo superato tanti step e lo abbiamo fatto anche a livello mentale. La partita di domani è una prova in questo senso: dovremo essere in campo con grande intensità e voglia di fare bene" Sguardo poi rivolto al futuro, Pioli ha superato Gattuso per giorni trascorsi sulla panchina del Milan: "Se ora mi piacerebbe superare Allegri? Io qui sto bene, con il club e la proprietà stiamo lavorando per riportare il Milan alla normalità, ovvero all'Europa che conta. Lo ripeto, qui sto bene e posso incidere migliorando il club e i giocatori".

Rivedi il video con le parole di Stefano Pioli!