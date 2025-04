Storia enigmatica di Conceicao jr dopo i 90' in panchina a Roma: "Un giorno sapranno..."

"Un giorno sapranno...". Francisco Conceicao, neanche entrato in campo nel big match di ieri sera con la Roma, ha postato una storia enigmatica sui suoi social. Nell'immagine condivisa dal talento portoghese si vede una sua esultanza bianconera in cui mostra la maglia, col cognome e il numero ben in evidenza. Un chiaro sfogo secondo tanti, che potrebbe rappresentare il malcontento del giocatore portoghese per il poco spazio concessogli in queste due partite dal nuovo allenatore della Juventus.

Il minutaggio di Conceicao con mister Thiago Motta

Agli ordini del tecnico italo-brasiliano, Conceicao ha giocato 30 partite con 5 gol e 5 assist, mettendo insieme 1.714 minuti complessivi in campo.

Il minutaggio di Conceicao con mister Igor Tudor

Da quando in panchina si è seduto Igor Tudor, Conceicao è entrato invece solo nella ripresa nella vittoria contro il Genoa per 1-0 (24 minuti in campo) ed è rimasto fuori per 90 minuti con la Roma.

Il tabellino di Roma-Juventus 1-1

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (1'st Shomurodov), Ndicka; Celik (27' st Nelsson), Koné, Cristante (16' st Gourna-Douath), Angelino; Soulé, El Shaarawy (16' st Paredes); Dovbyk (40' st Baldanzi). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Nelsson, Salah-Eddine, Pisilli, Sangaré. Allenatore: Ranieri

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah (23' st Cambiaso), Locatelli (31' st Savona), Thuram, McKennie; Yildiz, Nico Gonzalez (23' st Koopmeiners); Vlahovic (23' st Kolo Muani). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alberto Costa, Conceiçao, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Tudor

Arbitro: Colombo

Marcatori: 40' Locatelli (J), 4' st Shomurodov (R)

Ammoniti: Cristante (R), Veiga (J)