Strada: "Per il Parma stasera è fondamentale. Ma anche il Genoa rischia"

Ospite oggi di ParmaLive.com, Pietro Strada, doppio ex di Parma-Genoa, parla della sfida di stasera e della salvezza dei ducali: “Resta chiaramente complicata, qualcuna li davanti dovrà fermarsi. Le squadre che oggi sono a 26 punti devono ancora rallentare o andare a scartamento ridotto. La vittoria del Torino, ad esempio, non aiuta. La lotta sarà dura e tutto, per me, si deciderà all’ultima giornata. Ma ci sono tutte e carte in regola per ribaltare lo stato attuale delle cose. Chi è messo peggio è solo il Crotone, a mio avviso. Ma altre, come Benevento e Spezia, che sembravano dirette verso una salvezza tranquilla, ora sono in difficoltà. Anche il Genoa non può dirsi fuori dalla zona retrocessione. Per il Parma, quella contro il grifone, diventa una partita fondamentale. Un risultato positivo può dare ulteriore fiducia alla squadra ed orientare l’ambiente verso la possibilità di crederci”.