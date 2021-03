Strasser sprona il Milan: "Non vince da tanto, deve puntare allo Scudetto. Ibra? Sempre al top"

Nove presenze con la maglia rossonera e una rete, indimenticabile, contro il Cagliari, nell'anno in cui la squadra di Allegri conquistò lo Scudetto. Oggi Rodney Strasser è svincolato dopo la breve parentesi finlandese con il TPS e aspetta un'occasione per rilanciarsi. Nel frattempo, ha concesso un'intervista a MilanNews, in cui ha parlato dei temi di attualità che riguardano la squadra di Stefano Pioli: "La prima cosa a cui deve pensare il Milan ora è non mollare fino alla fine. Nel calcio non si sa mai. Il Milan per adesso deve puntare allo Scudetto; poi, se non arriverà, va bene anche il secondo o il terzo posto, che vogliono dire qualificazione in Champions League. Però penso veramente che il Milan debba puntare al titolo, è da tanti anni che non lo vince. Pioli è un grande allenatore e gli auguro di fare bene".

Ibra meglio ora o dieci anni fa? "In campo vuole vincere sempre, vuole essere sempre primo, è un campione. Fuori dal campo non è così duro come si mostra durante le partite, è un gentiluomo, scherza e ride con tutti. È forte come 10 anni fa, ma è innegabile che per l'età non possa fare molte cose che faceva all'epoca. Ibra comunque ha dimostrato di essere ancora un top player che può portare in alto il Milan".