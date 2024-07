Striscione dei tifosi juventini contro Marchisio, la Questura di Torino apre un'indagine

La Digos della Questura di Torino indaga sullo striscione dei Drughi Bianconeri - e firmato Secondo Anello - che ieri è apparso fuori dall'Allianz Stadium. "Da giocatore 'lacchè' della società, da disoccupato sei un rinnegato. E nella vita, Marchisio uomo di merda", il contenuto e rivolto a Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, che in un podcast aveva detto: "Abbiamo un cuore grande ma non caloroso come quello di Roma. Il derby è acceso soprattutto grazie alla tifoseria del Torino. Sono loro l’anima della sfida. Mentre i sostenitori della Juventus sono sparsi un po’ ovunque".

SportMediaset racconta appunto come ci sia un'indagine in corso da parte della questura dopo l'accaduto. I Drughi Bianconeri sono finiti nel mirino già nell'inchiesta Last Banner - per le pressioni alla Juventus durante la stagione 2018-19 - con condanne hanno riconosciuto l'associazione a delinquere.