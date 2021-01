Strootman torna in Italia: "Felice dell'opportunità. Ora penso solo ad aiutare il Genoa"

Il Genoa batte un colpo per il centrocampo. Davide Ballardini è pronto infatti ad accogliere Kevin Strootman. Nel tardo pomeriggio di oggi il calciatore olandese è atterrato all’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova accompagnato dal team manager Vecchia e dal club manager Marco Rossi (clicca qui per le primissime immagini) . L'ex Roma arriva all'ombra della Lanterna dall'Olympique Marsiglia con la formula del prestito secco fino a giugno: "Sono molto contento di tornare in Italia, stavo molto bene qui, poi sono andato in Francia ora sono contento di questa opportunità e occasione di giocare nel Genoa. Non ho giocato molto nell'ultimo periodo, così ho parlato con la mia famiglia e con il mio agente. Ora penso solo ad aiutare il club: spero di aggiungere qualcosa a questa squadra forte, non vedo ora di trovare i miei nuovo compagni in allenamento e di giocare con loro. Anche per l'Europeo? Quello viene dopo, ora spero di aggiungere qualcosa al Genoa. Abbiamo giocatori molto forti, spero di ritrovare anche i tifosi allo stadio il prima possibile", le parole ai microfoni di Sky Sport.