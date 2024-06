Su Ilic spunta lo Zenit con un'offerta monstre. Il Torino ha già dato il via libera

Su Ivan Ilic, play serbo di 23 anni acquistato dal Torino nel gennaio del 2023 per 16 milioni, fino a martedì protagonista agli Europei nella Serbia, è piombato lo Zenit di San Pietroburgo, ricchissima società controllata dalla Gazprom, colosso del gas. Attraverso intermediari - sottolinea Tuttosport - lo Zenit ha avviato contatti con il Torino e con l’entourage del centrocampista, con grande concretezza, mettendo subito sul piatto la bellezza di 25 milioni di euro. E già si parla di un supercontratto per il regista: almeno 3 milioni netti a stagione.

Visto il conflitto perdurante con l’Ucraina, come funzionano le sanzioni stabilite dalla Commissione Europea e con il divieto di formalizzare accordi commerciali tra l’Europa occidentale e persone o aziende in qualche modo legate a Putin? La risposta - continua Tuttosport - è persino semplice, per quanto riguarda i regolamenti calcistici: per la Fifa è lecito il trasferimento di un giocatore in Russia o dalla Russia. E da quando è iniziato il conflitto non si registrano sanzioni governative comminate a club.

Adesso che Ilic è uscito dall’Europeo, lo Zenit si è mosso con immediata concretezza con il Torino (ottenendo subito il via libera, visti i 25 milioni messi sul tavolo). Ora i russi cercheranno di convincere il play a dire sì: possibili anche rilanci, quanto all’entità dell’ingaggio.