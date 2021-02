Suning cerca finanziamenti, come Yonghong Li con Elliott: i dettagli sul piano B dell'Inter

vedi letture

L'Inter lavora ad una strada alternativa rispetto alla cessione della maggioranza societaria e tramite il Sole 24 Ore emergono ulteriori dettagli circa il piano B valutato da Suning. Il gruppo di Nanchino sta discutendo con gruppi finanziari e grandi fondi d'investimento per ottenere un finanziamento, di 150-200 milioni di euro, che permetterebbe alla stessa Suning di mantenere la maggioranza del club e rispettare le scadenze almeno da qui a fine 2021. Una soluzione, quella del finanziamento, sul modello di quanto fatto in passato da Yonghong Li per l'acquisto del Milan da Silvio Berlusconi col finanziamento dal fondo Elliott.

Un prestito in attesa del 2022 - Nei mesi scorsi, spiega il quotidiano, Suning aveva sondato questa strada con le banche italiane, ma visto il debito già esistente (400 milioni circa ,fra cui 375 milioni su bond in scadenza nel 2022) l'ipotesi era tramontata. Uno dei soggetti con cui l'Inter sta lavorando per il finanziamento è Fortress, gruppo USA che ha già tentato operazioni simili con la Lega calcio e con società del campionato francese. Come detto una strada del genere consentirebbe a Suning di arrivare a fine anno con le dovute risorse economiche e di restare in sella all'Inter, con la speranza che poi dal prossimo anno la situazione generale possa migliorare anche con l'attenuarsi della pandemia.

Bc Partners aspetta una risposta - Se questa strada non dovesse concretizzarsi, resta in piedi la via della cessione della maggioranza: Bc Partners ha presentato la propria offerta ufficiale ed entro la settimana dovrebbe arrivare una risposta. Ma in corsa ci sono anche altri fondi come Mubadala ed Eqt.