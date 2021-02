Inter, il piano B di Suning: finanziamento da 150-200 milioni per non cedere la società

In casa Inter continuano a tenere banco le questioni societarie, col gruppo Suning che da settimane è alla ricerca di nuovi partner che possano rilevare la maggioranza della società nerazzurra. Ma secondo il Sole 24 Ore esiste anche un piano B a cui sta lavorando la famiglia Zhang: ovvero la ricerca di un finanziamento, da parte di grandi gruppi finanziari o fondi d'investimento, per un valore complessivo di circa 150-200 milioni di euro. Una sorta di prestito sul modello Elliott-Milan che permetterebbe a Suning di restare in sella e di non cedere la maggioranza del club.