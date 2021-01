Sutalo: "Siamo l'Atalanta, andiamo sempre forte. Contento per il mio primo gol"

Bosko Sutalo, difensore dell'Atalanta, commenta il passaggio del turno dei nerazzurri in Coppa Italia, grazie al 3-1 al Cagliari. Il difensore croato è andato a segno, per la prima volta in maglia nerazzurra. Ecco le sue parole al canale ufficiale del club: "Sono molto contento, molto felice per il mio primo gol all'Atalanta. Felice per la vittoria, un'importante vittoria. Ora ci aspetta il Genoa. Partita difficile contro il Cagliari, una buona squadra che gioca bene. Ma noi siamo l'Atalanta e andiamo sempre forte".