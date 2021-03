Svanberg: "Appagante l'interesse del Milan. Ma ora gioco molto e sto bene a Bologna"

Intervenuto ai microfoni di una nota trasmissione svedese, il calciatore del Bologna, Matias Svanberg - tra i protagonisti dell'ultima vittoria rossoblù in campionato contro la Sampdoria - ha parlato nelle scorse ore dell'interesse del Milan. Queste le sue parole riportate da milannews.it: "Io accostato al Milan? E’ appagante quando fai qualcosa di buono, ma il fatto che si sia parlato di questo adesso non significa molto. La cosa più importante per me è continuare a giocare, poi a fine stagione vedremo che opportunità e alternative avrò. Adesso gioco molto e sto bene a Bologna: e sono le cose che voglio”.