Svanberg è decollato? Mihajlovic: "Ci son voluti 3 anni. C'è chi cresce prima, dopo e chi mai"

vedi letture

Svanberg come calciatore è definitivamente decollato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che alla vigilia della sfida contro il Crotone valida per la 28esima giornata di Serie A ha risposto così: "E' ancora presto per parlare. Ha ottime qualità e dopo tre anni è iniziato a sbocciare, ma ci sono voluti tre anni. Spero che adesso possa migliorare sempre di più. Tre anni fa si vedeva che aveva qualità, ma non c'era continuità. E' un processo che ha bisogno di tempo: alcuni crescono prima, altri dopo, altri mai, ma dipende da loro. Sono contento per quello che sta facendo".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Mihajlovic.