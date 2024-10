Tacchinardi duro con la Juventus: "A tratti imbarazzante. Incredibile che Yildiz stia fuori"

vedi letture

Dura analisi di Alessio Tacchinardi a Pressing sui canali Mediaset nei confronti della Juventus che ieri sera ha pareggiato 2-2 contro il Parma, scivolando a -7 dal Napoli capolista. Il ragionamento dell'ex centrocampista bianconero inizia dalle difficoltà di Danilo nelle ultime settimane: "Ci sta il difendere in questo momento (come ha fatto Thiago Motta nel post partita, ndr) un giocatore in difficoltà clamorosa, lui stesso ha chiesto scusa 4-5 volte allo Stadium perché ha fatto errori clamorosi".

Un'altra panchina per Yildiz dopo l'Inter...

"Non ci sta che un ragazzo che ha segnato due gol a San Siro stia fuori, per di più in una partita che devi vincere perché l'Inter ha vinto ed il Napoli si sta staccando. Una partita onestamente a tratti imbarazzante. Io ho giocato, se vedo un ragazzo in così grossa difficoltà mentale (come Danilo) lo lascio fuori…".

Com'è possibile che il Parma abbia creato csì tante occasioni pericolose?

"Gioca un calcio in cui attacca bene la verticale, con palle dietro i difensori che mettono in difficoltà… Però la Juventus difensivamente è stata oggettivamente imbarazzante".