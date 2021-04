Tanti scontri, poche emozioni: il Chelsea controlla e il Porto non graffia, 0-0 al 45'

Il Porto ci prova, il Chelsea controlla e rischia pochissimo. Al Ramón Sánchez-Pizjuán non succede praticamente nulla nella prima frazione: la squadra di Tuchel, forte del doppio vantaggio conquistato nella gara d'andata, si limita a tenere a bada le rare folate offensive degli avversari, quasi mai pericolosi dalle parti di Mendy. L'unico brivido lo regala proprio il portiere senegalese, che sbaglia l'appoggio in uscita servendo involontariamente Corona; la conclusione del centrocampista messicano è deviata in corner da un reattivo Jorginho. Il match è molto simile a quello di sei giorni fa, anche se il Porto è costretto sbilanciarsi di più e a concedere spazi che non sempre Havertz e compagni riescono a sfruttare. Il tedesco sembra leggermente più presente, forte anche dell'ottima prestazione nell'ultimo turno di campionato, ma incide poco. All'intervallo lo 0-0 è inevitabile.