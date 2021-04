Tensione in Serie A: gli undici club pensano anche ad azioni individuali contro Agnelli

Acque agitate in Serie A. Oggi il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, riceverà la lettera di undici club che chiedono provvedimenti nei confronti di Juventus, Inter e Milan per la vicenda Superlega. A partire dalla rimozione di Marotta e Scaroni dai rispettivi incarichi istituzionali. Ma la questione non finisce qui: secondo il Corriere della Sera, oltre alle azioni collettive, queste undici società (nello specifico, ricordiamo, si tratta di Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Udinese e Torino) starebbero valutando azioni individuali nei confronti di Andrea Agnelli, visto il doppio ruolo giocato come intermediario nella trattativa (naufragata) coi fondi e fautore della Superlega.