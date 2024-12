Theo Hernandez ha voglia di riprendersi il Milan. Ieri seduta personalizzata nel giorno libero

Theo Hernandez sta vivendo uno dei momenti più complicati da quando veste la maglia del Milan ma l'intenzione del capitano rossonero, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, è quella di recuperare il terreno perso nelle ultime settimane per tornare ad essere un punto fermo della rosa di Paulo Fonseca.

Nelle scorse ore il tecnico portoghese aveva concesso tre giorni di riposo alla sua squadra ma ieri, nel primo dei giorni liberi, lo stesso Theo si è comunque presentato a Milanello per una seduta di lavoro extra, rinunciando così ad un giorno di vacanza. Al suo fianco un membro dello staff, che lo ha aiutato a portare avanti il suo programma personalizzato per tornare al top della forma.

Contro il Genoa il francese era rimasto fuori, mentre contro il Verona è entrato in campo a gara in corso dopo il problema accusato da Rafa Leao. In vista c'è la prossima sfida contro la Roma dopo la pausa natalizia, partita che Theo Hernandez ha tutta l'intenzione di vivere da protagonista. Insieme a lui, all'interno del centro tecnico rossonero, si è visto anche Ismael Bennacer, centrocampista che sta ultimando la sua fase di recupero prima del rientro in campo. La squadra avrà a disposizione ancora oggi e domani come giorni liberi, con la convocazione prevista per il 26 dicembre con l'obiettivo di proseguire la preparazione del match contro i giallorossi.