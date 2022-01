Theo Hernandez show nel Milan: "Lavoro per diventare il migliore. Rinnovo? Siamo a buon punto"

Il Milan batte il Venezia 3-0 e si porta in testa alla classifica. Grande protagonista è Theo Hernandez, autore della doppietta nella ripresa che ha steso i lagunari. "Abbiamo fatto una bellissima partita. Sapevamo che non era facile, sono tornato e sono felice. Non ci sono alcuni compagni e la fascia di capitano tocca a me, sono molto felice di questo. Primo posto? Dobbiamo vincerle tutte, poi vedremo. Noi stiamo lavorando bene, tutti i giorni, e pensiamo a vincere sempre"; le parole del laterale ai microfoni di Sky Sport. Poi una battuta sul contratto e sul futuro in rossonero: "Stiamo parlando, siamo a buon punto per il rinnovo, sono felice qua dal primo giorno in cui ho parlato con Maldini. Io nuovo Maldini? Lavoro per quello, per essere il migliore possibile e anche grazie a lui con cui parlo tutti i giorni", ha concluso il difensore.