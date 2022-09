Thiago Motta cambia il Bologna? Contro la Juventus possibile anche l'utilizzo del 4-3-3

Barrow, che ha svolto un programma personalizzato, è in ballottaggio con Sansone per partire da sinistra nella linea d’attacco del Bologna, accanto al totem Arnautovic e con Orsolini a destra. Thiago Motta - sottolinea Tuttosport - durante la sosta ha infatti potuto prendere meglio confidenza con la squadra che ha diretto soltanto in occasione della sconfitta casalinga con l’Empoli. L’idea di un 4-3-3 che sostituisca il 4-2-3-1 utilizzato contro i toscani, e fondamentalmente abiurato dopo un’ora, appare il caposaldo per il tecnico che aveva utilizzato le tre punte in alcuni tratti della passata stagione allo Spezia. Si ridurrebbero così gli spazi per l’ex enfant prodige del Bayern, Joshua Zirkzee , di fatto “condannato” al ruolo di vice-Arnautovic.