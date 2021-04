Thuram: "In Italia esortai i club a denunciare i razzisti, ma dissero che non era una cosa grave"

vedi letture

Lilian Thuram combatte da sempre in prima linea contro la piaga del razzismo nel mondo dello sport e del calcio in particolare. L'ex difensore è intervenuto nel corso di un seminario sul tema, promosso dal consiglio comunale di Bilbao: "È molto importante denunciare il razzismo nel calcio, altrimenti passa il messaggio che sia qualcosa di normale. Se non denunci, significa che lo accetti. In Italia c'erano tifosi che facevano i versi della scimmia nei confronti dei calciatori di colore. Ho esortato più volte i miei compagni di squadra e il club a denunciarli pubblicamente, ma la maggior parte mi ha detto che non era una cosa grave. Non si sono resi conto di essersi resi complici, ecco perché le cose non cambiano. Perché le persone che dovrebbero lottare per porre fine al razzismo hanno il pregiudizio e credono che sia una cosa di poco conto. In Spagna, invece, ho scoperto che dire 'negro' non è razzismo, perché è 'cultura'. Ma la cosa interessante è che le stesse persone non dicono 'blanco' per contrassegnare le persone non di colore", riporta As.