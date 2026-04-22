Thuram non resiste ai tifosi dell'Inter: Marcus abbandona (più volte) l'intervista post partita
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Simpatico siparietto nel post partita di Inter-Como, protagonista Marcus Thuram. L’attaccante francese, ai microfoni di Sport Mediaset insieme al compagno di squadra Hakan Calhanoglu, ha più volte interrotto l’intervista, tra i sorrisi generali. Nessun problema, solo la voglia di festeggiare.
Thuram, che nelle ultime partite ha ritrovato continuità dopo un periodo meno felice, è infatti stato chiamato a più riprese dai tifosi di San Siro, che gli cantavano il coro a lui dedicato. Tikus non ha resistito e, almeno tre volte, ha lasciato al suo posto il collega di Mediaset e il centrocampista turco, vero MVP di serata, per andare a festeggiare e ballare sotto la curva.
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