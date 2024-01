Ufficiale Tiago Djalò è un nuovo giocatore della Juve. La nota ufficiale con i dettagli economici

Tiago Djalò è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio ufficiale è lo stesso club bianconero attraverso i propri canali. Il difensore portoghese, classe 2000, arriva a Torino a titolo definitivo dal Lille e firma un contratto che lo lega ai colori bianconeri fino al 2026. Cresciuto calcisticamente in Portogallo, e nello specifico allo Sporting CP, Djaló nel gennaio 2019 passa dai lusitani al Milan dove, ancora diciottenne, viene aggregato alla Primavera. Saranno 15 le presenze totalizzate con l'Under 19 rossonera nella seconda parte della stagione 2018/2019, prima di salutare l'Italia e approdare in Francia, al Lille, dove resterà fino al passaggio in bianconero.

Di seguito il comunicato con i dettagli economici dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lille Olympique Sporting Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,6 milioni, pagabili in tre rate nel corso dell’esercizio 2024/2025, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni. Sono inoltre previsti premi fino ad un massimo di € 2,6 milioni, al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".