Tifosi Inter in piazza, il sindaco Sala: "Prevedibile, ma allo stesso tempo inevitabile"

Sulla festa dell'Inter in piazza Duomo è intervenuto anche il sindaco di Milano Beppe Sala: "È vero, la situazione era certamente prevedibile ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza e sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo scudetto. Io capisco che le immagini di piazza Duomo abbiano potuto colpire la sensibilità di tanti, e considero con attenzione le voci di tanti milanesi arrabbiati. Capisco di meno la strumentalizzazione politica per racimolare qualche voto in più", le parole riportate da gazzetta.it.