tmw A Crotone brilla la stella del 2005 D'Aprile: già coi big, il club lavora per blindarlo

Giovanni D'Aprile è considerato un vero e proprio predestinato e non è un caso se Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, pur nel bel mezzo di un'emergenza in classifica evidente lo abbia voluto portare in panchina. Niente di speciale finché non ci si concentra sulla carta d'identità: il difensore, che ha scalato più veloce di ogni altro le gerarchie del settore giovanile fino a finire coi grandi, è un classe 2005. Già. Nato un anno prima del Mondiale di Germania, solo qualche pagina da sfogliare indietro nel libro dei nostri tempi.

Scuola calcio Rosina Cresciuto nell'accademia di Alessandro Rosina, il cosentino D'Aprile da Belvedere è andato a Crotone dove da subito è diventato un difensore centrale di riferimento. Fisico importante per l'età, visto che sedici anni li compirà solo a luglio, è stato capitano delle categorie dove ha giocato. Niente Primavera, è andato direttamente in prima squadra coi pitagorici e adesso il club di Vrenna ci sta già parlando per mettere ufficialmente nero su bianco sul primo contratto da professionista. Tecnicamente sarà possibile al compimento del sedicesimo anno di età ma c'è già, sin da adesso, l'intenzione e la volontà di blindarlo. Per renderlo un giovanissimo perno della squadra del futuro. E se dovesse esordire tra i pro prima di Pasqua, romperebbe un record europeo.