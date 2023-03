tmw Addio Paredes ma la Juventus ha scelto l'erede: Rovella come Fagioli, destinato a restare

Il progetto giovani della Juventus prosegue e l'esperienza di Nicolò Fagioli alla Cremonese è stata il segnale giusto. Il percorso dalla Next Gen alla prima squadra può avere anche uno step intermedio, non nei bassifondi della seconda lega o in C ma a giocarsi la promozione o meglio ancora a giocare in massima serie. E' il caso, per esempio, di Nicolò Rovella a Monza.

Prestato e confermato

17 presenze in A, 2 in Coppa Italia, Rovella si è imposto sempre di più come un perno e un leader della formazione di Raffaele Palladino. Qualità che non sono certo passate inosservate dalle parti della Continassa col club che ha deciso di non confermare Leandro Paredes e che, come vice Manuel Locatelli, ha scelto di pescare in casa in vista della prossima stagione. Con un percorso 'alla Fagioli', Rovella è destinato a ricoprire un ruolo importante nella Juventus del futuro. Già dalla prossima annata.