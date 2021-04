tmw Ag. Joao Pedro: “Intesa di massima per il rinnovo, Giulini lo accontenterà”

Anno importante per Joao Pedro, arrivato alla sua consacrazione con la maglia del Cagliari. “Aveva già dimostrato negli anni passati. Sia l’anno scorso che quest’anno si sta consacrando con dei numeri importanti”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente del brasiliano, Marco Piccioli, intervistato per la rubrica “A tu per tu”. E il futuro? “Sul mercato - spiega l’agente di Joao Pedro - abbiamo dovuto fare i conti con la situazione del Covid. Non è sempre facile affrontare le varie vicissitudini. Sicuramente Joao sta facendo un campionato importante. Vedremo cosa ci presenterà il calciomercato. Rinnovo? Con il Presidente c’è una parola. Credo che lo accontenterà. In questo momento non ci sono le firme, ma c’è un’intesa di massima”.