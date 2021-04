...con Marco Piccioli

“La Superlega? Siamo rimasti tutti a bocca aperta. Mi sembra difficile che possa andare avanti una situazione del genere, in Italia ne pagherebbero le conseguenze le squadre più piccole. La vedo molto complicata anche in ottica futura”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Marco Piccioli, agente tra gli altri di Joao Pedro del Cagliari.

La Superlega era nata per ragioni economiche. Tanti club sono indebitati.

“Si, sono arrivati a questa situazione per via dei debiti delle società. Però è anche vero che tante società importanti si sono tirate indietro. È difficile capire come andrà a finire”.

Crede che se ne riparlerà? Magari cercando un accordo con la Uefa...

“Sicuramente ci sarà un approfondimento. È una situazione complicata, difficile. Ed è altrettanto complicato prevedere come andrà a finire”.

Joao Pedro brilla a Cagliari. È pronto per il grande salto?

“Aveva già dimostrato negli anni passati. Sia l’anno scorso che quest’anno si sta consacrando con dei numeri importanti. Però sul mercato abbiamo dovuto fare i conti con la situazione del Covid. Non è sempre facile affrontare le varie vicissitudini. Sicuramente Joao sta facendo un campionato importante. Vedremo cosa ci presenterà il mercato”.

Rinnoverà?

“Con il Presidente c’è una parola. Credo che lo accontenterà. In questo momento non ci sono le firme, ma c’è un’intesa di massima”.

Alla SPAL uno dei protagonisti è Strefezza. Futuro in Serie A?

“Gabriel già l’anno scorso ha dimostrato il suo valore in Serie A. Quest’anno è sotto gli occhi di tutti quello che sta facendo. Può ricoprire più ruoli, non si tira mai indietro. Mi auguro di vederlo in A. Ha un altro anno con la SPAL. Vedremo cosa succederà, la squadra si giocherà la promozione fino all’ultimo. Valuteremo come sempre situazioni e richieste”.

Ardemagni?

“Al di là dei numeri, si è integrato subito bene in una piazza importante e che gli piace. È andato alla Reggiana in prestito, ha un altro anno con il Frosinone. Farà di tutto per salvare la squadra e poi valuteremo”.

Bidaoui?

“Sta dando un contribuito importante per salvare una situazione che era molto complicata. Pur essendo stato fermo sei mesi sta facendo molto bene. Il Direttore nel mercato di gennaio ha dato un cambio di marcia importante”.

Come sarà il prossimo mercato?

“La situazione che stiamo vivendo da un anno non agevola il mercato. Sicuramente certe squadre avranno già degli obiettivi ma non ci saranno follie”.