Ag.Meret: "In estate non capivamo, Alex bravissimo. E abbiamo mantenuto la parola"

Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' ad Andrea Pastorello. Il procuratore di Alex Meret s'è così espresso sul rinnovo di contratto definito col Napoli dopo l'ultima finestra di calciomercato: "Vorrei dare grossi meriti ad Alex perché ha giocato quattro partite col mercato ancora aperto facendo non bene, ma di più, in una situazione psicologicamente non semplice. Rimanere concentrati e fare quattro partite a quei livelli ha messo ulteriormente in evidenza capacità importanti. Noi non avevamo dubbi, siamo sempre stati convinti e da lì è nata anche un po' la frizione col Napoli. Come dire: avete un portiere fortissimo, ci avete investito tanto, ma perché dovete andare alla ricerca di un altro portiere? Poi se arriva Keylor Navas tanto di cappello, ma si tutti gli altri nomi che circolavano non capivamo".

Sul rinnovo di Meret col Napoli s'è espresso poi anche Federico Pastorello: "I colloqui col club non sono mai mancati. La partenza di Ospina ha creato una situazione di stallo e da quello che io ho sempre saputo il Napoli è andato alla ricerca di un portiere che potesse proseguire quella tipologia di percorso. Alex in quel momento non dava al club determinate garanzie e lui è stato bravissimo a mantenere nervi saldi e a giocare quattro partite durante un periodo estremamente teso. Il successivo rinnovo è stato comunque un atto dovuto perché Alex voleva rimanere a Napoli, lui ha sempre espresso il desiderio di continuare l'avventura perché si rendeva anche conto di essere in un bel gruppo che poteva costruire qualcosa di buono. E poi lui è un ragazzo a cui piace stabilità, non gli piace cambiare, ma voleva assolutamente giocare e pur di farlo sarebbe andato anche in un club buono come lo Spezia, ma non del suo livello. Quel livello che sta dimostrando oggi che il Napoli gli sta dando l'opportunità di giocare. Da questo punto di vista è stata premiata la sua perseveranza ed è stato bravissimo in questo. Dopo chiaro, avendo il contratto così corto anche noi abbiamo fatto in modo di tutelarci ma col club c'è un dialogo apertissimo, anche perché Alex è solo contento di continuare a Napoli".

