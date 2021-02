tmw Ag. Veretout: "Giuntoli lo voleva l'estate scorsa, ma Fonseca ha messo il veto"

L'interesse del Napoli per Jordan Veretout è cosa nota. Ne abbiamo parlato con l'agente del calciatore francese, Mario Giuffredi, che a TMW ribadisce la stima degli azzurri per il più prolifico tra i centrocampisti di Serie A: "Anche in estate hanno provato a prenderlo, per Gattuso e Giuntoli era una priorità, ma Fonseca gli ha subito detto che per la Roma è un giocatore indispensabile e quindi lui è rimasto".

Il Napoli poteva prenderlo anche un anno prima.

"E' vero, ma in quel caso c'era una guida tecnica diversa e da quello che mi dicono Ancelotti aveva altri obiettivi, anche se a Giuntoli piaceva molto".