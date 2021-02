esclusiva Ag. Veretout: "Centrocampista unico, ha avanzato il suo raggio ed ecco i risultati"

"E' difficile trovare un termine di paragone per Jordan Veretout, davvero. Però questa credo sia una cosa positiva, perché vuol dire che è unico". Abbiamo parlato con Mario Giuffredi, procuratore del centrocampista della Roma Jordan Veretout, del rendimento del centrocampista francese, fin qui 10 gol e 4 assist in stagione. Una diga davanti alla difesa, in grado come pochi di attaccare gli spazi e con piedi raffinati. Oggi l'abbiamo paragonato, per caratteristiche, a Bastian Schweinsteiger. Paragone impegnativo, ma tutt'altro che fuori luogo. Imposta, attacca, fa gol su rigore e con entrambi i piedi. E gioca davanti alla difesa.

Quest'anno però sembra aver fatto un ulteriore salto di qualità dal punto di vista della continuità.

"Non sono del tutto d'accordo, perché anche nella scorsa stagione - a eccezione dei mesi di gennaio e febbraio - il suo rendimento è stato molto alto. Credo però che quest'anno Fonseca abbia un po' avanzato il suo raggio d'azione e il risultato è questo qui, sotto gli occhi di tutti".

Però di lui si parla sempre molto poco, non trova?

"A Roma sanno che è un giocatore importantissimo, così come lo sanno tutti i club interessati. Quando ne parlo con gli addetti ai lavori i giudizi sono sempre superlativi e ci basta questo".

A Napoli, ad esempio, è un giocatore che piace molto.

"Sì, anche in estate hanno provato a prenderlo, per Gattuso e Giuntoli era una priorità, ma Fonseca gli ha subito detto che per la Roma è un giocatore indispensabile e quindi lui è rimasto".

Il Napoli poteva prenderlo anche un anno prima.

"E' vero, ma in quel caso c'era una guida tecnica diversa e da quello che mi dicono Ancelotti aveva altri obiettivi, anche se a Giuntoli piaceva molto".

Ma quanto vale oggi Veretout?

"Non lo so, e sinceramente lascio alle società il compito di dare un valore ai giocatori".

Tornando alla Roma, scorsa settimana hai fatto visita a Tiago Pinto.

"E devo dire che mi ha fatto davvero un'ottima impressione, persona seria e di poche parole".

Avete parlato di rinnovo del contratto?

"Sì e ne riparleremo più avanti. Lui mi ha detto in maniera molto sincera che adesso dovranno prima occuparsi di altri rinnovi, dei contratto di quei calciatori con scadenza più breve, ma poi arriverà anche il turno di Jordan e noi non abbiamo problemi nell'aspettare un mese e mezzo o anche due. Per noi era importante conoscere la considerazione che la società ha del ragazzo e Tiago Pinto gli ha subito riconosciuto un grande valore".

Può diventare una bandiera della Roma?

"Oggi 'bandiera' è una parola grossa, sicuramente può diventare nei prossimi anni sempre più un punto di forza di questa nuova Roma americana".