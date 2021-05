tmw Allegri dal Gabbione di Livorno: "Sono tornato a casa... E' una bellissima giornata"

All'arrivo a Livorno, all'evento per Armando Picchi, Massimiliano Allegri ha parlato ai media presenti tra cui Tuttomercatoweb.com. "Sono tornato a casa? Sono a casa, è stata una bellissima giornata, sono contento. E' una giornata in ricordo di Armando Picchi che per questione di età non ho potuto conoscere. Oggi è un ricordo memorabile, sono felice di esser stato convocato qui, è una giornata dedicata a lui".