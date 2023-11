tmw Antonelli e il mercato della Juventus: "Se prendono Phillips, non ci sarà obbligo di riscatto"

Nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com dal TransferRoom di Estoril, Portogallo, l'intermediario e agente internazionale Stefano Antonelli ha anche fatto 'le carte' al mercato di gennaio della Juventus. "Che mercato sarà in Italia a gennaio? E' sempre la stessa 'nenia', lo stesso pensiero di sempre. 'Non abbiamo un euro, siamo in crisi, possiamo solo scambiare le figurine'... Certamente i problemi ci sono, però le prime delle classe in Serie A si muoveranno.

Che poi la Juventus prenderà Phillips in un prestito oneroso pagato bene, con un diritto di riscatto a obiettivo, perché non faranno obblighi ma diritti, vuol dire che si muove. Poi qualcuno venderà in Premier League, lì 25-30 milioni sono un budget accettabile e possibile, da noi no: non c'è una delle prime sei in Italia che a gennaio metterà tali cifre sul piatto per qualcuno. Se mi smentiranno sarò ben felice ma a gennaio non credo ci saranno. Serviranno intelligenza dirigenziale, idee e soluzioni che andranno adottate".