L'Atalanta rischia di perdere Hans Hateboer per un lungo periodo. Il difensore olandese oggi non era a Zingonia ("fermo ai box", come spiega il comunicato ufficiale) perché in questi giorni ha chiesto un permesso per andare in Olanda e farsi seguire da un medico di fiducia. Questo perché, dopo tre consulti da tre differenti équipe, l'infortunio al metatarso non ha ancora una soluzione univoca. Ci sono due scenari possibili: dovesse operarsi la stagione sarebbe finita, con il grosso rischio di dovere saltare gli Europei. Altrimenti, se l'osso dovesse rinsaldarsi, ci sarà comunque un lungo stop perché Hateboer è un giocatore di corsa e, quindi, avrebbe bisogno di una riatletizzazione. Impossibile in tempi rapidi.

EMERGENZA NERAZZURRA - Anche per questo Sutalo è stato confermato nella lista Champions al posto di Kovalenko, Maehle dovrà anticipare il proprio ambientamento perché Hateboer, dopo il rinnovo delle ultime settimane, non potrà essere utilizzato per un po'. Un peccato per Gasperini, considerata la straordinaria partita dall'olandese negli ottavi di Champions League della scorsa annata, contro il Valencia.