tmw Atalanta-Juve, tornano i tifosi allo stadio: il video dell'ingresso al Mapei Stadium

Prima volta nel 2021 per i tifosi allo stadio, nella sfida di questa sera tra Atalanta e Juventus, valida per la finale di Coppa Italia. Di seguito il video di TMW con l'ingresso dei sostenitori delle due squadre al Mapei Stadium, con tanto di controllo della temperatura e della Green Card per poter assistere alla sfida: