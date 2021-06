tmw Atalanta, su Del Prato squadre di A e B: il classe 1999 partirà ancora in prestito

Non manca l'interesse intorno Enrico Del Prato, difensore classe 1999 di proprietà dell'Atalanta e reduce da una buona stagione con la Reggina, ma pronto a ripartire per cercare di trovare ancora più esperienza tra i pro. Uno dei fedelissimi del ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha infatti offerte da Serie A e Serie B per la prossima stagione, con la Dea che non lo ritene ancora pronto per una stagione con Gasperini: Salernitana, Parma e Monza sono sulle tracce, ma difficilmente la Dea lo vorrà cedere a titolo definivo, credendo molto nelle sue qualità.