tmw Atalanta, Svanberg potrebbe rientrare nella trattativa col Bologna per il riscatto di Barrow

Obiettivo Mattias Svanberg per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club orobico sta pensando al centrocampista per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione e il giocatori potrebbe essere inserito nell'ambito del riscatto di Musa Barrow, visto che i rossoblù dovranno pagare 15 milioni per acquistare il gambiano a titolo definitivo.