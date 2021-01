tmw Atalanta, tre club di Serie B hanno chiesto informazioni per Marco Tumminello

Meno di dieci giorni fa vi abbiamo raccontato la fine del calvario di Marco Tumminello. Fuori dal rettangolo verde di gioco da settembre 2019, l'attaccante classe '98 di proprietà dell'Atalanta ha finalmente recuperato dall'infortunio e ora può tornare a pensare solo al calcio e al suo futuro.

Un futuro che, almeno per questa stagione, quasi certamente sarà in prestito in Serie B fino a giugno. In questo senso, già tre club si sono informati in vista dell'imminente finestra di calciomercato: Salernitana, Pisa e Frosinone. Tumminello ha con la Dea un contratto valido fino a giugno 2022.