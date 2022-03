tmw Attesa per Fiorentina-Juventus, anche Arrivabene nell'hotel dei bianconeri

Cresce l'attesa a Firenze per la sfida di questa sera tra Fiorentina e Juventus valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Pochi minuti fa anche l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene è arrivato all'hotel che sta ospitando i bianconeri, per dare la carica alla squadra in vista della partita del Franchi.