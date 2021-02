tmw Ballotta: "Lazio, col Bayern verifica della crescita. Reina intoccabile ma Strakosha non si arrenda"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com, Marco Ballotta ha parlato anche della Lazio che domani in Champions affronterà il Bayern Monaco: "Sulla carta - ha detto - non ci sarebbe neanche una possibilità visto cosa hanno fatto finora i tedeschi, però non è detto. La squadra di Inzaghi se la può giocare ma ovviamente i bavaresi sono avvantaggiati. Nell'undici la Lazio è su un buon livello. E non deve lasciare punti neanche in campionato, anche perchè si entra nella fase clou della stagione. Col Bayern sono due partite che permetteranno alla Lazio di crescere. Mi ricordo la gara nostra, della Lazio, col Real Madrid: all'andata facemmo 2-2 poi al ritorno non ce la facemmo, ma mai darsi per vinti".

Reina ora è il titolare...

"Se lo è meritato, è stato chiamato in causa e ha mostrato il suo valore. La difesa ora gioca più tranquilla, sente di avere un portiere esperto, con i piedi è superiore a Strakosha che però non si deve arrendere, tornerà il suo momento. Ora Reina è intoccabile, la Lazio ha avuto una crescita anche per merito suo".