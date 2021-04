tmw Barcellona, Ousmane Dembele rifiuta il rinnovo. E anche il Paris Saint Germain

Il futuro di Ousmane Dembele è, per ora, una vera incognita. L'attaccante del Barcellona, che guadagna uno stipendio da 12 milioni di base - che però possono arrivare fino a 19 in base alle variabili - e ha un accordo in scadenza nel 2022, ha rifiutato la proposta di rinnovo del club catalano. A poco meno di quattordici mesi dalla fine del contratto la situazione è in stallo.

RIFIUTATO IL PSG - E poi ci sarebbero alcuni contatti con il Paris Saint Germain, alla ricerca di un giovane forte, francese, possibilmente d'attacco. Anche perché Kylian Mbappé continua a essere un'incognita e Dembele, prima del passaggio al Barcellona, era una delle ali più forti (e promettenti) d'Europa. Così i contatti sono in corso, ma Dembele non ha intenzione di accettare nemmeno il rientro in Francia, sognando un futuro in Premier League che al momento non è ipotizzabile. Le altre opzioni sono in stand-by, anche la Juve.