TMW - Batistuta: "La Fiorentina può fare bene contro la Juve. Lautaro grande giocatore"

Batistuta: "La Fiorentina può fare bene contro la Juve. Lautaro grande giocatore"

Gabriel Batistuta, storico attaccante della Fiorentina ma con un passato anche alla Roma e all'Inter, ha parlato a margine della presentazione del progetto vincitore per il restyiling dello stadio Artemio Franchi di Firenze: "La prima impressione è buona, tutti i progetti erano carini, alcuni più invasivi di altri. Per me la cosa più importante era che il Franchi rimanesse e che la Fiorentina continuasse a giocare lì, così posso raccontare ai miei nipoti che ho giocato lì".

Come andrà a finire il campionato?

"Ormai è deciso, ma non so chi sia la favorita, mancano 11 partite".

Come sta andando la Fiorentina?

"Al momento non è in una buona situazione ma matematicamente può arrivare in Europa. La Fiorentina ha un’idea di gioco e può fare bene anche a Torino con la Juventus".

Cosa pensa della decisione di Vlahovic?

"Non so cosa abbia nella testa, io non ne so nulla".

Piatek?

"È uno che ha sempre fatto gol, questo è l’importante. Se mantiene un buon livello di gioco ci fa piacere".

Lautaro ha passato un lungo periodo senza segnare.

"È un grande giocatore, ogni tanto capita di non segnare".