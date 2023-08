tmw Beltran alla Fiorentina, tutte le cifre dell'affare col River Plate: contratto fino al 2028

Lucas Beltran ha scelto la Fiorentina. Dopo l'inserimento della Roma, che nel pomeriggio di ieri aveva messo totalmente in discussione il trasferimento apparentemente imminente dell'attaccante argentino a Firenze, i viola sono riusciti infatti a trovare una nuova quadra con entrambe le parti e definire nuovamente la trattativa. Decisiva è stata la volontà del "Vikingo", che ha preferito rispettare la parola data ai gigliati anziché vestirsi di giallorosso.

Domani in città: le cifre dell'affare.

Beltran è atteso a Firenze già nella giornata di oggi per iniziare tutto l'iter di visite propedeutico alla firma col club viola. L'affare col River Plate - secondo quanto raccolto da TMW - è stato trovato sulla base di 25 milioni di euro comprensivi di bonus, mentre per il giocatore classe 2001 è pronto un contratto fino al 2028 da 1,8 milioni a stagione.