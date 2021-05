tmw Benevento-Gaich, deciso il riscatto in caso di salvezza. Tanti club interessati

vedi letture

Le buone prestazioni di Adolfo Gaich con la maglia del Benevento hanno un duplice effetto. I campani ne hanno già deciso l'eventuale riscatto - fissato attualmente a 10 milioni di euro - in caso di permanenza in Serie A. Situazione abbastanza complicata che quindi può lasciare un semaforo verde agli altri club che sono interessati. Nell'ultimo anno in molti avevano chiesto informazioni, prima quando era al San Lorenzo e in seguito al CSKA Mosca, ma le due reti (una alla Juventus) e i segnali positivi hanno riacceso la luce di altri club di Serie A. Nella passata annata anche Roma, Lazio, Genoa, Inter e Milan erano state accostate al calciatore.